Allucinante giornata per la Puglia

La Fiat Panda, occupata da tre giovani, è uscita di strada per cause da dettagliare. Incidente in periferia di Trani. La macchina è finita contro un palo. Due morti, un ferito grave.

In Puglia oggi è una giornata terrificante in tema di sinistri stradali mortali fra Noicattaro, Martina Franca, Fasano e Brindisi con sette morti. Il tutto nel contesto di una giornata terribile per il crollo del ponte autostradale di Genova, 35 morti.