Due medici pugliesi per la nazionale dell’Albania

Di seguito un comunicato diffuso da Ignazio Zullo, capogruppo Noi con l’Italia in consiglio regionale della Puglia:

Quell’Albania dalla quale nella lontana estate del 1991 partirono oltre 20mila disperati in cerca di un futuro migliore in Italia è ormai un ricordo. Oggi il popolo albanese ci sta restituendo il favore non solo accogliendo tanti imprenditori e studenti che scelgono di trasferirsi nel Paese delle Aquile.

Oggi la notizia che la nazionale albanese ha deciso di avvalersi della collaborazione medica di due eccellenze dell’Ortopedia pugliese, il professor Biagio Moretti, dell’Università di Medicina di Bari, e suo figlio il dottor Lorenzo.

Tanti auguri alle due eccellenze mediche pugliesi, d’ora in poi faremo un po’ di tifo calcistico anche per la nazionale albanese!