Nuovo ospedale di Taranto, “prima pietra entro l’anno”

Di seguito un comunicato diffuso da Francesca Franzoso, consigliera regionale della Puglia:

“Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie speciale – contratti pubblici, n. 95 del 10 agosto 2018, il bando per la costruzione del nuovo ospedale di Taranto, San Cataldo. La gara, per la presentazione delle offerte, si chiuderà il due ottobre. Il giorno dopo conosceremo il vincitore dell’appalto pubblico e il tempo di realizzazione dell’opera , considerato che quello previsto è di poco piu di tre anni (1245 giorni) dalla stipula del contratto. Prima pietra prevista verosimilmente entro la fine dell’anno”.

A comunicarlo, scandendo i tempi previsti per l’ esecuzione dell’opera, è Francesca Franzoso, consigliere regionale di forza italia.

” Finalmente il percorso è ad un punto di svolta – dichiara Franzoso – il bando di gara per la costruzione ora c’è, questo vuol dire che entro pochi mesi partiranno i cantieri del S. Cataldo, e nel giro di qualche anno il nuovo ospedale, un hub da 715 posti letto, quattro piani e un centro tecnologico annesso, sarà realtà. Taranto e provincia potranno finalmente avere un centro ospedaliero all’altezza: moderno, facilmente raggiungibile, attrezzato e con una struttura all’avanguardia.

Un traguardo su cui la mia attenzione sarà sempre massima, anche e soprattutto, in fase di installazione dei cantieri”.