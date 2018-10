Bari: progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Grecia, oggi presentazione

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Il 12 ottobre 2018 presso la sede di Aeroporti di Puglia S.p.A. in Viale Enzo Ferrari, Palese-Bari, si terrà l’evento di lancio del progetto di cooperazione transfrontaliera ” Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products – FRESH WAYS “, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020.

Capofila del progetto è Aeroporti di Puglia S.p.A. Il partenariato di progetto è formato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bari, dall’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, dalla Camera di Commercio di Preveza e dall’Università di Patrasso – Dipartimento di Ingegneria Civile. La Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti prenderà parte all’implementazione del progetto in veste di osservatore.

Nel corso della conferenza stampa interverranno il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, l’Ing. Enrico Campanile, Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico e Grandi Progetti della Regione Puglia; il Dott. Gianfranco Gadaleta, Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma Grecia-Italia.