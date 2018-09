Morto 45enne di Leporano troppo obeso per fare la tac

La vicenda è raccontata da Quotidiano. Un 44enne di Leporano, Luca Vecchione, è morto domenica. Impossibilità di fare l’esame tac, perché troppo obeso e in tutta la Puglia, per chi è in queste condizioni, è impossibile essere sottoposti all’esame. Questo secondo la denuncia del fratello di Vecchione. Articolo integrale qui.