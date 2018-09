Martina Franca: esempio di vita

Tre anni fa circa, incontrare quell’uomo, quasi coetaneo, fu una cosa triste, penosa. Preoccupante, anche. Perché era distrutto moralmente: gli attriti insopportabili nel rapporto matrimoniale, insopportabili per tutti evidentemente. Anche qualche mese di reclusione, perché incolpato di un reato minore. Parlare con quell’uomo si rivelò preoccupante, perché aveva espresso anche propositi tutt’altro che tranquillizzanti, appunto. Non ce la faceva più. Le parole di incoraggiamento, vedrai che non è sempre così, magari giri l’angolo e ti cambia la vita.

Beh, è andata proprio così: ha girato l’angolo, gli è cambiata la vita. Poche settimane dopo quel terribile incontro, un’altra volta ci si incrociò in strada. Si era legato a una donna romena, aveva ritrovato un briciolo di entusiasmo. E poi ecco di nuovo il lavoro. Garzone, guidatore del furgone per il trasporto di alimenti, in città.

Ieri un nuovo incontro, per strada, ancora casualmente. Ha raccontato che per la prima volta nella sua vita ha fatto una vacanza: una settimana in Sicilia, nei luoghi di Montalbano. Con la compagna. Si è comprato la macchina. Un uomo tranquillo e che vive con serenità, a Martina Franca. Non una parola di lamentela. Non una parola di politica, Comune, quello è buono quello non va, la monnezza, le buche. Niente. Il che è una rarità di questi tempi (da molto tempo). Morale: mai dire che è finita, neanche quando è il momento più basso. E talvolta basta una parola di incoraggiamento, ascoltare il malessere, perché può aiutare ad uscirne.