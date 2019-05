Clavdio e Fulminacci in concerto a Putignano per Art in Progress 2019

Le due nuove rivelazioni della scena indie saranno in concerto questa sera presso la Grotta del Trullo - Art in Progress è una giornata dedicata alle espressioni artistiche e per questa nona edizione la direzione artistica è stata affidata ad Ubique Concerti

Sabato 11 maggio (apertura dalle ore 10, inizio concerti ore 21) si svolgerà, nella Grotta del Trullo a Putignano (BA), la nona edizione di Art in Progress, un evento che ha l’intento di dar voce ad ogni espressione artistica. La giornata è voluta e organizzata dagli studenti del polo liceale “Majorana-Laterza” di Putignano e l’IIS “Da Vinci” di Noci, in collaborazione con l’associazione culturale MALA Studenti e con la direzione artistica di Ubique Concerti.

Art in Progress è uno spazio creato per far vivere l’arte in tutte le sue forme – musica, arti figurative, letteratura – e avrà inizio fin dalla mattina di sabato 11 maggio con tantissime attività: contest musicali, maratona fotografica, presentazioni di libri, dj set. In serata l’arrivo di Clavdio e Fulminacci in concerto. I due artisti, in forte ascesa sulla scena indie, hanno da poco pubblicato i loro dischi d’esordio, rispettivamente “Togliatti Boulevard” e “La vita veramente”, e avevano già riscontrato un successo di pubblico e critica con i singoli presentati l’inverno scorso: il contagioso ritornello di “Cuore” ripetuto dalla voce profonda di Clavdio e la prosa graffiante e raffinata di Fulminacci in “Borghese in borghese”.

Qui il link all’evento ufficiale FB.

Di seguito il programma in dettaglio di Art in Progress 2019:

• MAIN STAGE

10:00 Inizio giornata dell’arte

10:15 Inizio esibizioni mattutine studentesche

13:30 Fine esibizioni mattutine studentesche

15:30 Inizio contest musicale

18:00 Fine contest musicale

20:00 Ossidiseta (band emergente, vincitrice del l’ottava edizione del contest musicale di Art In Progress)

A partire dalle 21:00 Clavdio e Fulminacci in concerto

• SECOND STAGE

19:00-21:00 Giammarco Campanella aka Iceman

21:00-22:30 Æmris

22:30-00:00 Not Mass

00:00-till the end Æmris

•AREA BOSCO

10:30 Inizio attività fotografiche e artistiche

Inizio maratona fotografica

15:15 Nico Colucci presenta il suo libro “Il cammino del cretino: consigli utili al vagabondaggio.”

16:30 Giulio Mosca aka Il Baffo presenta la sua graphic novel “La fine del mondo di qualcun altro.”

21:30 Chiusura maratona fotografica