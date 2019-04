Bari: Biat, quinta edizione. Oggi l’inaugurazione

Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, assessore regionale della Puglia:

Giovedì 11 aprile 2019 si apriranno i lavori della quinta edizione di BIAT – Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia che avrò l’onore di inaugurare alle ore 10 nel nuovo padiglione della Fiera del Levante.

Organizzata dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del Piano Export Sud 2, la due giorni della BIAT è una manifestazione internazionale, a carattere itinerante che ha come obiettivo la valorizzazione del potenziale innovativo espresso dal sistema delle imprese e della ricerca delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna), per trasformarlo in prodotti e servizi da collocare sui mercati esteri attraverso l’incontro tra offerta e domanda commerciale e tecnologica con controparti straniere.

Parteciperanno all’evento PMI, imprese innovative, reti di impresa, startup, poli tecnologici e università, attivi nei settori: aerospazio, nanotecnologie, nuovi materiali, biotecnologie, healthtech, energie rinnovabili, ambiente, Ict e tecnologie per le smart communities.

Le controparti individuate dalla rete estera dell’Ice saranno grandi imprese, centri di ricerca, venture capitalist interessati al trasferimento tecnologico e investitori operativi in Armenia, Bielorussia, Canada, Cina, Corea, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Polonia, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e Turchia.

L’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia – Sezione Internazionalizzazione – parteciperà con un desk presidiato dalla società regionale in house Puglia Sviluppo nel quale saranno fornite informazioni sulle opportunità di investimento in Puglia in particolare nei settori innovativi come l’Ict, l’aerospazio e le biotecnologie.

Sono previsti incontri d’affari (B2B) sia giovedì (in mattinata e nel pomeriggio) che venerdì mattina. Nel pomeriggio di venerdì sarà allestito un spazio vetrina per gli innovatori italiani.