Questi governano insieme.

Barbara Lezzi, ministro per il Sud: gasdotto Tap, “un’opera che non è strategica né per la Puglia né per l’Italia”. Oggi, La Stampa.

Il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri: “il gasdotto Tap si farà. È un’opera strategica per il Paese”. Oggi, La Verità.

