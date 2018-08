Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo per tarantino e zona centrale della regione, odierno anche per il Salento

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Previsione identica per entrambi: si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano”. Validità dalle 12 alle 18 odierne e dalle 11 alle 18 di domani. Rischio: odierno secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia; per domani, stesso schema escluso il Salento.