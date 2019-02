Happy Casa Brindisi-Oriora Pistoia, Foggia-Pescara, il calcio di serie C e serie D

Happy Casa Brindisi in cerca della quinta vittoria consecutiva. Stasera al palaPentassuglia ospite l’Oriora Pistoia. La formazione pugliese sarà poi impegnata, la prossima settimana, nella final eight di coppa Italia di basket maschile, a Firenze.

Per il calcio: serie B, alle 15 Foggia-Pescara.

Serie C girone C: alle 14,30 Virtus Francavilla Fontana-Matera, che con ogni probabilità non sarà disputata per assenza della squadra lucana. Sempre alle 14,30: Bisceglie-Trapani e Monopoli-Viterbese-Castrense.

SERIE D ventitreesima giornata ore 14,30

girone H

Audace Cerignola-Sarnese ore 15

Az Picerno-Fidelis Andria

Bitonto-Città di Gragnano ore 15

Francavilla in Sinni-Team Altamura

Gelbison-Nardò

Granata-Gravina in Puglia

Pomigliano-Nola a porte chiuse

Sorrento-Città di Fasano a porte chiuse

Taranto-Savoia

girone I

Bari-Marsala ore 14

Cittanovese-Igea Virtus

Messina-Turris

Nocerina-Città di Gela

Portici-Palmese

Roccella-Castrovillari

Rotonda-Locri ore 15

Sancataldese-Città di Acireale ore 15

Troina-Città di Messina

(immagine: fonte legabasket.it)