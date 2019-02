Taranto-Savoia 1-0, gol nel recupero: i rossoblu ionici mantengono la testa della classifica

Bari-Marsala 3-1. Calcio serie D: gironi H e I, ventitreesima giornata RISULTATI E CLASSIFICHE Serie C girone C: Virtus Francavilla Fontana-Matera non disputata, vittoria a tavolino per i pugliesi. Monopoli sconfitto in casa, pari Bisceglie

Un gol di Croce nel recupero mantiene il Taranto in testa alla classifica del girone H di serie D. Segue a un punto l’Az Picerno che mercoledì avrà peraltro l’opportunità di operare il sorpasso, dovendo giocare una partita di recupero. Comanda una pugliese anche nel girone I: il Bari oggi ha battuto il Marsala consolidando il primato in classifica.

In serie C girone C, come prevedibile, il Matera non si è presentato alla trasferta di Francavilla Fontana. Vittoria a tavolino per la Virtus, 3-0. Fra gli altri risultati: Bisceglie-Trapani 0-0, Monopoli-Viterbese Castrense 0-2.

SERIE D ventitreesima giornata

girone H

Audace Cerignola-Sarnese 2-0 ore 15

Az Picerno-Fidelis Andria 1-0

Bitonto-Città di Gragnano 2-0 ore 15

Francavilla in Sinni-Team Altamura 1-1

Gelbison-Nardò 1-1

Granata-Gravina in Puglia 0-1

Pomigliano-Nola 1-0

Sorrento-Città di Fasano 0-1

Taranto-Savoia 1-0

CLASSIFICA

51 Taranto

50 Az Picerno

49 Audace Cerignola

38 Fidelis Andria

37 Bitonto, Team Altamura

36 Savoia

34 Città di Fasano

31 Francavilla in Sinni

29 Gravina in Puglia, Nardò

27 Gelbison

24 Città di Gragnano, Nola

21 Sarnese

20 Sorrento

14 Pomigliano

8 Granata

girone I

Bari-Marsala 3-1

Cittanovese-Igea Virtus 0-0

Messina-Turris 1-2

Nocerina-Città di Gela 0-1

Portici-Palmese 0-0

Roccella-Castrovillari 0-0

Rotonda-Locri 0-1 ore 15

Sancataldese-Città di Acireale 0-0 ore 15

Troina-Città di Messina 0-0

CLASSIFICA

55 Bari

46 Turris

36 Marsala

35 Città di Gela, Cittanovese, Portici

33 Castrovillari, Città di Acireale

31 Nocerina, Palmese, Troina

29 Locri

25 Sancataldese

24 Città di Messina, Roccella

21 Messina

16 Igea Virtus

13 Rotonda