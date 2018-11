Exprivia spa, la Regione Puglia finanzia il progetto con otto milioni e mezzo di euro

Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale approva il progetto industriale, definitivo, inviato da Exprivia spa.

A fronte dell’investimento complessivo pari a 14.104.435,00 euro l’aiuto economico della Regione Puglia è di 8.495.851,00,con incremento occupazionale non inferiore a 32 unità lavorative.

Le imprese aderenti all’iniziativa “Digital future” ideata da Exprivia sono Exprivia Healthcare It srl,Masmec spa e Icam srl.

Il programma verte su fabbrica intelligente, manifattura sostenibile,micro e nanotecnologia,salute dell’uomo, green bleu economy.

In particolare Exprivia realizzerà un centro di competenza per studiare soluzioni innovative basate su internet of things(internet delle cose, Iot) e big data, Exprivia Healthcare svolgerà ricerca “ nel campo dell’healthcare e definirà un paradigma di interazione nel settore Iot e un midlware per supportare applicazioni riguardo il monitoraggio domestico dei pazienti”, Icam srl costruirà un modello di manutenzione predittiva e relativa architettura e, infine, Masmec spa studierà l’integrazione di tecnologie Iot e Big Data in strumentazione biomedicale e strutture ospedaliere.

Le attività di ricerca e sviluppo termineranno in data 10 maggio 2019 mentre l’entrata a regime il primo maggio 2020.

Exprivia spa,sede legale a Molfetta in via Adriano Olivetti,nasce nel 2006 dalla fusione di Abaco information service con Aisoftware. Gli azionisti sono Abaco Innovazione spa 46%,Merula srl 2,35%,Azioni proprie 6%,Flottante sul mercato 44,5798%. Quotata nel comparto Star-Mta di Borsa Italiana,succursali in Messico,Spagna,Shangai,Guatemala,Ecuador,Hong Kong.

Una forza lavoro di milleottocento professionisti. Tra i suoi clienti Finmeccanica, Enel,Poste Italiane,Eni,Banca Intesa San Paolo,Regione Puglia,Comune di Bari.

Ha chiuso i primi nove mesi del 2016 con ricavi consolidati pari a 101,7 milioni di euro rispetto ai 106,1 del 2015. La posizione finanziaria netta al 30 settembre passato è negativa per 41 milioni di euro stante il -36,3 del 31 dicembre 2015. Il patrimonio netto del Gruppo al 30 settembre 2016 è 73,8 milioni stante i 73,4 milioni al 31 dicembre 2015.

Presidente e amministratore delegato Domenico Favuzzi,dal 2013 presidente di Confindustria Puglia , consiglieri di amministrazione Alessandro Laterza,Gianfranco Viesti, Vito Albino,Angela Stefania Bergantino,Rosa Daloiso,Valeria Savelli,Dante Altomare,Mario Ferrario.

Exprivia Healthcare It srl,capitale sociale 1.982.190,00 euro detenuto interamente da Exprivia spa, ubicata in Molfetta,presidente del consiglio di amministrazione Donato Altomare,pochi mesi fa è stata inglobata in Exprivia spa.

Masmec spa,si trova a Modugno,capitale sociale 364 mila euro,azionisti Angelo Michele Vinci,Rosa Alba Tagliente,Daniela Vinci,Lidia Vinci,Giancarlo Ambrosi.

Icam srl è ubicata a Putignano,capitale sociale 500 mila euro,soci Roberto Bianco,Graziano Bianco,Giuseppe Bianco,Maria Bianco,Giampietro Bianco.

Ultimamente a Exprivia Healthcare è stata assegnata,tramite pubblico bando, la gara per la gestione del sistema informativo sanitario della Regione Puglia : 19,5 milioni di euro,di cui 12,7 di pertinenza della società molfettese,durata 36 mesi.

Exprivia spa—proprietaria di Acs srl ubicata anche nella Città dei Sassi– ha stilato nel 2017 una profferta di accordo con il Comune di Matera in quanto capitale europea della cultura 2019.

La compagine molfettese vuol essere partner “… alla ideazione e progettazione di soluzioni tecnologiche innovative…. e attivare un centro di competenze nel settore dell’industria creativa e culturale per una smart city”.

Senza oneri per l’Amministrazione comunale,intende collaborare al progetto “ Centro di documentazione e biblioteca digitale della Riforma Fondiaria” da realizzare presso il Borgo La Martella. Durata della convenzione 36 mesi,rinnovabili.

Non è dato sapere se c’è stata risposta della Giunta capeggiata dal sindaco avv. Raffaello De Ruggieri.

Da fine dicembre 2017 Exprivia spa detiene il controllo di Italtel (storica società leader nel mercato delle comunicazioni e annovera tra i soci Cdrd Investment,III Sarl Gruppo Clayton-Deubilier & Rice,Telecom Italia Finance,Cordusio Fiduciaria) mediante acquisto di una partecipazione dell’81% del capitale. Operazione che conclude il percorso di ricapitalizzazione di Italtel per 113 milioni di euro strutturata attraverso la conversione in strumenti finanziari partecipativi di crediti bancari e in aumento di capitale sottoscritto da Exprivia spa e Cisco System intermational BV.

“Superare i 600 milioni di euro di fatturato e oltre 3 mila occupati”. E’ l’obiettivo della fusione tra Exprivia e Italtel illustrato nel corso della Star conference dal presidente di Exprivia Domenico Favuzzi e dall’amministratore delegato di Italtel Stefano Pilieri.Entrambi hanno riferito in merito all’integrazione dei business delle due società che in un bilancio comparato pro forma registrano nel 2017 un fatturato di 591 milioni di euro.

Exprivia ha chiuso il 2017 con un fatturato consolidato di 161,2 milioni di euro : aumento del 14% rispetto al 2016 e crescita dei margini di profitto del 27%.