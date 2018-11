Puglia, raddoppiano i bandi per lavori pubblici “ma poche imprese colgono l’opportunità”

Di seguito un comunicato diffuso da Ance Puglia:

Raddoppiano i bandi per lavori pubblici in Puglia ma poche imprese colgono l’opportunità. La riforma del Codice degli Appalti e l’elevato livello di specializzazione che disciplina la contrattualistica pubblica rendono spesso problematica la partecipazione delle imprese pugliesi ai bandi pubblici.

Nonostante l’inversione di tendenza per i bandi di gara per opere pubbliche in Puglia – che tornano a crescere dopo anni di flessioni – la partecipazione ai bandi è limitata alle realtà imprenditoriali più strutturate.

Secondo il recente Rapporto Ance ‘Le infrastrutture per la competitività del Mezzogiorno’, infatti, nei primi otto mesi del 2018 si è registrata una crescita del 38,3% del numero delle gare pubblicate in Puglia rispetto allo stesso periodo del 2017 (da 634 a 877) e, soprattutto, un incremento del valore delle gare del 125,7% (da 517 milioni a 1,167 miliardi del valore), terza performance in Italia dopo Valle d’Aosta e Campania. A fronte di questa ripresa del comparto pubblico dell’edilizia in Puglia non corrisponde, però, una più ampia partecipazione delle imprese pugliesi ai bandi.

Per diffondere le competenze in materia di appalti pubblici e favorire la partecipazione delle imprese pugliesi ai bandi di gara si è tenuto oggi in Confindustria Bari e BAT il convegno ‘La contrattualistica pubblica per le imprese’ organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria e Ance Bari e BAT.

Nel corso dell’evento Giuseppe Diretto, vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari, ha presentato la prima edizione del Master per “Consulente aziendale gare e appalti pubblici”, in partenza il 16 novembre, organizzato da ISFORM & Consulting per formare imprese e consulenti aziendali su contrattualistica pubblica, gare europee e MEPA, lo strumento di commercio elettronico utilizzato dalla PA italiana per gli acquisti di beni e servizi.

«La complessità della nuova disciplina che regolamenta la materia dei bandi pubblici – ha sottolineato Luigi De Santis, presidente dei Giovani imprenditori di ANCE Puglia – necessita di un approfondimento ed è per questo motivo che l’ANCE, insieme a Confindustria, ha organizzato un momento di incontro e di confronto tra le imprese e i massimi esperti della materia; solo attraverso l’aggiornamento e la formazione le imprese potranno acquisire consapevolezza per cogliere al massimo le occasioni offerte dalla ripresa del comparto pubblico dell’edilizia, soprattutto nel Mezzogiorno. A tal fine sarebbe auspicabile la messa a disposizione di modelli di bando in grado di consentire una certa uniformità di approccio».