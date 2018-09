Fausta Giulia: il disagio di tornare “nell’Italia di Salvini”. Emiliano: “venga in Puglia”

La signora Fausta Giulia, via twitter:

Ho un figlio adottivo emigrato in Olanda 10 anni fa dopo essere stato inseguito da razzisti, un altro che vive a Seoul con la moglie coreana e una figlia nata a Maputo e lì tornata 2 anni fa a ricercare le sue radici.

Io ora devo rientrare nell’Italia di Salvini.

Mi capite?

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Venga in Puglia signora, in Puglia nessuno è straniero.

Comunque, per essere chiari: non è l’Italia di Salvini, è l’Italia di tutti. A pieno titolo, anche di chi non è d’accordo.