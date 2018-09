Si aprono i mondiali di volley maschile. Oggi Italia-Giappone, mercoledì al via il girone di Bari

Si apre oggi il campionato del mondo di volley maschile. Organizzato da Italia e Bulgaria, vede la nostra nazionale in campo a Roma (ore 19) nella giornata inaugurale. Avversario il Giappone. Da mercoledì al via il girone C, a Bari.

Di seguito da Barivolley:

Sale l’attesa nel capoluogo pugliese che pochi giorni fa ha presentato ufficialmente la Pool C dei mondiali maschili di pallavolo in programma al PalaFlorio dal 12 al 18 settembre. Alle 14 di mercoledì 12 settembre il fischio iniziale della “settimana mundial di Bari” con la sfida tra il Camerun di Yvan Kody e la Tunisia del tecnico italiano Antonio Giacobbe. Solo nella prima giornata di gare sono in programma tre sfide con quella delle 20.30 che si preannuncia già big match della Pool tra USA e Serbia. C’è attesa per guardare da vicino tre nazionali che arrivano in Italia con l’obiettivo di fare bene: USA, Russia e Serbia, squadre piene zeppe di campioni di livello mondiale tanti dei quali militanti nel campionato italiano.

La prevendita sul circuito ticketone, accompagnata dalle promozioni riservate alle società FIPAV, sta facendo viaggiare il “botteghino” su buoni numeri focalizzando sicuramente l’attenzione sulla giornata clou della settimana, quella che si concluderà con la super sfida tra gli Stati Uniti di Micah Christenson e Matt Anderson e la Russia di Dmitriy Muserskiy e Maxim Mikhaylov. Sono più di 2000 i tagliandi già staccati per la giornata di sabato 15 settembre, una giornata che si preannuncia grande festa del volley nel solito calore del PalaFlorio che potrebbe a breve raccontare il suo “Sold Out”. Tra domani e lunedì sono previsti gli arrivi delle nazionali che, dopo aver assaggiato l’aria di Bari, incontreranno la stampa nella giornata di martedì prima di dare il via alla Pool C nella giornata di mercoledì. La “settimana mundial” di Bari è ormai alle porte e il calore della Puglia inizia a farsi sentire. La passione per la pallavolo che contraddistingue questa terra sarà ancora una volta la protagonista Intanto l’informazione sulla Pool C di Bari viaggia sui social sui canali facebook, instagram, twitter e youtube contraddistinti dall’hashtag #barivolley2018 al fianco del sito web della Pool www.barivolley2018.it

Tra le curiosità social anche gli inviti dei protagonisti della Pool C tra cui l’opposto del Camerun Yvan Kody (https://www.youtube.com/watch?v=o35m1JnjcpU), tra le fila di Piacenza in SuperLega nell’ultima stagione, e quello del bomber serbo Aleksandar Atanasijevic (https://www.youtube.com/watch?v=EJQ4dQlESk4), campione d’Italia con Perugia nell’ultima stagione in Italia.

Sul canale youtube Barivolley2018 sono inoltre on line le interviste video con il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo (https://www.youtube.com/watch?v=MNyzS7PpCk8) e la presentazione della Pool C del telecronista Rai Marco Fantasia (https://youtu.be/76R5VFVz5ic).

Il calendario della Pool C di Bari

12-09-2018: ore 14 Camerun – Tunisia, ore 17 Australia – Russia, ore 20.30 USA – Serbia

13-09-2018: ore 17 Australia – USA, ore 20.30 Camerun – Serbia

14-09-2018: ore 17 Australia – Camerun, ore 20.30 Russia – Tunisia

15-09-2018: ore 17 Serbia – Tunisia, ore 20.30 USA – Russia

16-09-2018: ore 17 Camerun – USA, ore 20.30 Serbia – Australia

17-09-2018: ore 17 Russia – Camerun, ore 20.30 Australia – Tunisia

18-09-2018: ore 17 USA – Tunisia, ore 20.30 Serbia – Russia

