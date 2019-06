Taranto: a metà mese la rievocazione della battaglia dell’undicesimo secolo fra normanni e bizantini

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Se un evento diventa valorizzazione di storia e territorio. Accade a Taranto, con la “Battaglia dell’XI secolo tra Normanni e Bizantini”, la più importante rievocazione in Italia di una battaglia medievale. A parlare sono i numeri: migliaia di visitatori, oltre 200 rievocatori, 27 associazioni in arrivo da numerose regioni ma anche da Ungheria e Bulgaria, 50 tende militari e 2 giorni di combattimenti.

Organizzata dall’associazione ‘I Cavalieri de li Terre Tarentine’ in collaborazione con Histò San Pietro sul mar Piccolo, è in programma a Taranto sabato 15 e domenica 16 giugno e rientra nel progetto “Taras Lives Again”, supportato dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto. Si punta a raccontare il territorio attraverso un’idea di living history che, oltre la Battaglia, includerà un altro evento nel mese di settembre “Taras il cammino della sua storia”, legato invece al periodo magno-greco. Tutto questo con il prezioso apporto dell’Università di Foggia.

Ad ospitare l’evento, con la voce narrante dell’attore Giovanni Guarino, la zona de “I Battendieri” lungo la Circummarpiccolo. Uno scenario suggestivo, immerso nella natura. Nelle due giornate, apertura accampamento alle ore 16:30 e si andrà avanti sino a sera. In questa edizione, poi, la novità del ticket degustazione in un’apposita area food&drink.

«Questo- sottolinea per l’associazione Vito Maglie– è un evento culturale inteso come conoscenza dei luoghi e della storia. Tutto è realizzato con coerenza filologica e questo ci permette anche di collaborare con le scuole. In particolare Frascolla e istituto Pitagora».

«Come amministrazione- sottolinea l’assessore alla cultura Fabiano Marti– crediamo fortemente in manifestazioni che possano promuovere il territorio. Eventi come questo hanno la caratteristica fondamentale di creare un forte collegamento tra Taranto e la sua storia. Se si vuole creare un futuro solido, è necessario prima riappropriarsi del proprio passato».

«Rispetto allo scorso anno- spiega lo chef dell’Histò San Pietro sul Mar Piccolo Domenico Consoli– abbiamo potenziato l’area food&drink, coniugando alta qualità e promozione turistica in un luogo unico».

«L’Università di Foggia- racconta il professor Danilo Leone– ha sottoscritto con l’associazione un protocollo d’intesa per le attività di valorizzazione del patrimonio costiero e della cultura del mare nell’ambito del progetto internazionale FISH & C.H.I.P.S.: Cultural Heritage, Identity and Participated Societies che ha come partner Confcommercio Taranto, Ionian University –Grecia, Ephorate of Antiquies of Corfù, Regione Puglia e Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MarTA».

INFORMAZIONI:

Info 338.4087801 oppure facebook “La Battaglia dell’XI secolo”. Prevista un’ampia area parcheggio.Ingresso con contributo per autofinanziamento associativo di 6 euro a persona per una giornata e 10 euro per entrambe. Per i bambini sotto i 12 anni l’ingresso è gratuito.

Coordinate TOM TOM, ITA @40°29’41.57°N, 17°19’36.30°E.

AREA FOOD&DRINK:

Ticket degustazione 10 euro. Include 4 ticket per birra alla spina, area barbecue e area panzerotti e mozzarelle live (con casaro e cuochi e il coordinamento dello chef dell’Histò)

ESCURSIONI COLLATERALI:

Alle ore 16:00 e alle 17:00 previste le escursioni dell’associazione Nobilissima Taranto con il geologo Angelo Doglioni. L’appuntamento è all’ingresso del convento dei Battendieri. Previsto un contributo di 5 euro.