Elezioni: oggi ballottaggi. Anche in undici Comuni della Puglia. Albania: scontri davanti al parlamento, il premier annulla le elezioni locali del 30 giugno

Per scegliere i sindaci, al voto dalle 7 alle 23. A seguire lo scrutinio AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

In 136 Comuni italiani fra cui quindici capoluogo si eleggono oggi i sindaci con il turno di ballottaggio. Di questi, dodici sono con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, vale a dire che alle elezioni del 26 maggio i candidati riportarono lo stesso numero di voti.

In Puglia i ballottaggi riguardan o undici Comuni, unico capoluogo Foggia.

Oggi si vota dalle 7 alle 23. A seguire, le operazioni di scrutinio. In questo notiziario aggiornamenti in tempo reale in tempo reale.

Città metropolitana di Bari

Corato

Putignano

Rutigliano

Provincia di Brindisi

Mesagne

Ostuni

Provincia di Foggia

FOGGIA

Orta Nova

San Severo

San Giovanni Rotondo

Torremaggiore

Provincia di Lecce

Copertino

Che succede dall’altra parte dell’Adriatico? La situazione è tutt’altro che tranquillizzante. Il premier Meta ha annullato le elezioni locali del 30 giugno. Le tensioni sono tali, nel Paese, da non essere garantito un regolare svolgimento della consultazione, queste le motivazioni del sorprendente e preoccupante provvedimento. Le opposizioni protestano vibratamente. La tensione, in Albania, di sicuro è altissima, non da oggi, e crescente.