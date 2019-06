Autismo: parte da Taranto la traduzione di “Analisi del comportamento applicata”

Di seguito il comunicato:

Parte da Taranto la traduzione del volume che, dal 1987, è un riferimento per studiosi di tutto il mondo.

In Italia arriva la traduzione del manuale di ‘Analisi del comportamento applicata’. Si tratta di un volume ritenuto pietra miliare per gli studiosi della metodologia ABA nel campo dell’autismo che finalmente è reperibile anche in lingua italiana. E, in qualche modo, questo best-seller parla tarantino, dal momento che la versione italiana è distribuita da ABC Centro ABA. Inaugurato poco più di un anno fa, continua a registrare traguardi prestigiosi. Inoltre la traduzione è a cura di Simon Izzo e Jessica Dean e la revisione di Federica Doria. Tre professionisti, tutti particolarmente legati al territorio ionico. In particolare Izzo e Dean, rispettivamente presidente e direttrice clinica del Centro, lavorano in tutto il mondo, ma hanno base a Taranto.

Pubblicato per la prima volta nel 1987, il libro ‘Applied Behavior Analysis’ rappresenta tutt’oggi il testo principale nelle università degli Stati Uniti e all’estero nei programmi accademici specificatamente dedicati allo studio della materia e, più in generale, di qualsiasi comportamento umano e animale. Scritto da J. Cooper, T. Heron e W. Heward e sino ad ora soltanto in inglese, spagnolo e russo, è un testo completo di applicazioni e metodi di ricerca, considerato prezioso per studenti, educatori e professionisti.

Si tratta di una notizia di grande prestigio per il territorio, considerando che, proprio uno degli autori, il professor William Heward dell’Ohio State University, ritenuto uno dei massimi luminari del settore, era stato ospite a Taranto in occasione dell’inaugurazione del Centro ABA. Un’ulteriore conferma di eccellenza.

«Questo testo- spiega Simon Izzo- è un riferimento per gli addetti ai lavori e viene considerato la bibbia dell’analisi comportamentale applicata. Per noi è una grande soddisfazione aver dato questo contributo e immaginare che, da ora in poi, sarà accessibile a migliaia di italiani».

Al momento è in vendita in formato e-book e contiene oltre 1.400 citazioni alla letteratura primaria, un glossario di oltre 400 termini e concetti tecnici e più di 100 grafici che mostrano dati e ricerche.

Tutti i dettagli della seconda edizione all’indirizzo: https://www.abc-centroaba.org/