Automobilismo, formula 1: Giovinazzi parte in settima fila nel gran premio del Canada

Ultimi novanta minuti per conquistare il massimo campionato dilettantistico: domenica 9 giugno si giocheranno le gare di ritorno del secondo turno degli spareggi tra le seconde di Eccellenza, in palio 7 posti nella Serie D 2019/2020. Calcio d’inizio alle ore 15.30 ad eccezione di Canicatti’-Biancavilla, posticipata alle 16.30 presso il Comunale “V.Mazzola” di San Cataldo (CL).

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari nel punteggio tra andata e ritorno priorità alle reti realizzate in trasferta oppure spazio ai supplementari. In quest’ultimo caso, qualora nessuna delle squadre dovesse segnare si andrà ai calci di rigore, mentre se dovesse persistere la parità con reti realizzate nell’extra-time scatterà nuovamente il criterio dei gol in trasferta. Spareggi Seconde di Eccellenza, secondo turno – Ritorno

Domenica 9 Giugno, ore 15.30 Breno-Legnano (arbitro Nicolò Dorillo di Torino; andata 1-1)

Tritium-Edmondo Brian (Riccardo Galasso di Ciampino; 2-0)

Valle Del Tevere-Progresso (Gianluca Renzi di Pesaro; 1-3)

Poggibonsi- P.S. Elpidio (Nicolò Rodigari di Bergamo; 0-2)

Mestre-Pomezia (Piero Marangone di Udine; 1-1)

Agropoli-Brindisi (Giuseppe Sassano di Padova; 0-1)

Canicattì-Biancavilla (Francesco Zago di Conegliano; 0-1) *ore 16.30