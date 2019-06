Eipli, quella verifica amministrativo-contabile del ministero delle Finanze

Di Nino Sangerardi:

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,in data 19 marzo 2018 comunica all’Eipli(ente irrigazione per lo sviluppo dell’irrigazione e trasformazione fondiaria di Puglia Lucania e Irpinia, nato nel 1947,commissariato dall’anno 1979 a tutt’oggi, soppresso e posto in liquidazione con Decreto Legge del 22.12.2011) di aver disposto una verifica amministrativo-contabile.

Infatti dal 3 al 27 aprile 2018 presso gli uffici dell’Eipli,direzione generale Viale Japigia in Bari,due ispettori ministeriali svolgono i relativi controlli.

Ne scaturisce una relazione che viene spedita all’Eipli il 6 agosto 2018. Nella nota di accompagnamento si legge : “Gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza carenze e disfunzioni,in ordine alle quali si invita l’Ente verificato ad assumere ogni iniziativa idonea a conseguire la completa eliminazione delle irregolarità e l’accertamento delle eventuali connesse responsabilità…”.La risposta e gli elementi informativi in capo all’Eipli devono pervenire al Ministero entro 120 giorni dalla ricezione dell’incarto, avvenuta il giorno 16 agosto 2018.

A metà settembre 2018 un altro Ministero, quello delle Politiche agricole forestali e del turismo, scrive un dispaccio indirizzato all’Eipli in cui ,tra l’altro, si legge quanto segue: “ voler comunicare,nel più breve tempo possibile le idonee iniziative intraprese e i relativi provvedimenti adottati al fine di conseguire l’eliminazione delle irregolarità nonché l’accertamento delle eventuali responsabilità”.

I vertici dell’Ente pubblico in cessazione dentro un attestato,che è stato possibile visionare, rilevano che per alcune fattispecie contemplate nella relazione del Ministero l’Eipli aveva già autonomamente provveduto prima ancora di ricevere la medesima.

In particolare : aggiornamento di molte sezioni del sito internet,riadozione del Bilancio di previsione anno 2018,atto ricognitivo dotazione organica e fabbisogni operativi,adozione regolamento per servizio economato,contenzioso tra Eipli e Abrusci.

Comunque il Commissario dell’Eipli il 10 ottobre 2018 interessa tutti gli Uffici “ affinchè forniscano compiuto e tempestivo riscontro,entro 120 giorni a partire dal 16 agosto 2018—alla fattispecie oggetto della verifica ministeriale,ovvero :

-gestione del patrimonio,beni immobili e mobili

-gestione risorse umane

-gestione entrate e spese

-attività contrattuale perciò che concerne i lavori,servizi,forniture,incarichi conferiti a collaboratori e professionisti”.

Eipli, al 31 maggio 2019, ha inviato sia al Ministero delle Finanze sia al Ministero delle Politiche agricole la documentazione richiesta(in merito a carenze e disfunzioni) a fronte dell’ispezione effettuata durante il mese di aprile 2018?

Non è dato sapere.

(foto home page: diga del Pertusillo, fonte Eipli)