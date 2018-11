Flashnews: 7 novembre 2018

Identificate tre vittime, il procuratore non ne fa i nomi. Il padre della ragazza pugliese, dichiarazione diffusa nel primo pomeriggio: ancora nessuna notizia ufficiale. Genitori, residenti a Lama, in disperata attesa di notizie nel consolato italiano della città francese. Rinvenimento di sei corpi sotto le macerie finora. Sospese le ricerche per motivi di sicurezza