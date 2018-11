Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo per il Salento. Viabilità: nebbia dalla notte su foggiano e Murgia

Codice giallo per il Salento, allerta con validità fino alle 18. Protezione civile. In Puglia oggi possibili temporali, in particolare sulla zona centromeridionale della regione.

Nebbia dalla notte su tratti autostradali San Severo-Foggia (visibilità 50 metri) e Gioia del Colle-Mottola.