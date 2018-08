Operaio 37enne di Taranto morto il primo giorno di lavoro in Friuli

Donato Maggi stava allestendo una zattera in un impianto di cementificio

Originario di Taranto, Donato Maggi viveva con la famiglia a Ragogna, Friuli. Il suo primo giorno di lavoro a Fanna, in um cementificio del gruppo Buzzi-Unicem, Donato Maggi è morto, forse folgorato. Stava allestendo una zattera per spostare macchinari, l’infortunio non gli ha lasciato scampo. Il cadavere è stato rinvenuto da un altro operaio.