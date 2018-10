Maltempo: scuole chiuse a Castellaneta e a Laterza

Situazione drammatica in Calabria per il maltempo. A San Pietro Lametino risultano dispersi da ieri sera uma donna e i due figli. Erano in macchina. L’auto è stata ritrovata, le persone no.

Scuole chiuse a Castellaneta e a Laterza. Le prime notizie (fonte tgnorba) giungono dalla provincia di Taranto in questa giornata che per la provincia ionica è, secondo l’allerta della protezione civile, con il codice arancione. Fino a domani pomeriggio. Stando a segnalazioni, scuole chiuse anche a Ginosa, Palagiano e Pulsano.

Da mezzanotte alle 7, secondo i rilievi della protezione civile della Puglia, livello della pioggia a quota 59,7 millimetri a San Giorgio Ionico. Cinquanta a Palagiano. A Taranto 49,2.