Cacciatori di Puglia, a Iacotenente la cerimonia di istituzione del corpo speciale dei carabinieri

Un reparto d’élite per contrastare la malavita più difficile da stanare. L ex ministro Marco Minniti, in piena emergenza criminalità del foggiano, fece giungere in quella zona i cacciatori di Calabria, corpo speciale. Da oggi, sulla scorta di quella esperienza, ecco i cacciatori di Puglia. Cerimonia di istituzione a Iacotenente, presente Elisabetta Trenta ministro della Difesa, presenti autorità militari e, fra quelle civili, l’assessore regionale pugliese Raffaele Piemontese.