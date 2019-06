Carabinieri, 205 anni

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri;

Questo pomeriggio, presso la caserma “Chiaffredo Bergia”, sede del Comando della Legione Carabinieri “Puglia”, con inizio alle ore 19.30, alla presenza di Autorità religiose, civili e militari, avrà luogo la tradizionale cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell’annuario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno festeggia 205 anni di storia.

L’Arma dedica quest’anno la ricorrenza al Maresciallo Maggiore Vincenzo Di Gennaro caduto il 13 aprile scorso a Cagnano Varano.

Alla presenza di militari dell’Arma in servizio, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali, delle vedove ed orfani assistiti dall’ONAOMAC (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri), dai familiari delle vittime del dovere della città di Bari, sarà schierato un Reparto di formazione, su cinque Compagnie in rappresentanza delle varie componenti operanti sul territorio, che renderà gli onori al Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Alfonso Manzo.

Una Compagnia composta da militari che indossano la tradizionale Grande Uniforme; una seconda vede una rappresentanza di Comandanti di Stazione; nella terza sono inquadrati i militari in uniforme operativa per servizi di Ordine Pubblico; nella quarta le varie specialità dell’Arma, tra le quali, i Carabinieri per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, oltre agli elicotteristi, i cinofili ed i “Cacciatori di Puglia”; nella quinta, infine, sono schierati alcuni mezzi di pronto intervento dell’Arma, quali le nuove moto Aprilia Caponord, le moto Ducati multistrada e una pattuglia ippomontata dei Carabinieri per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare.

Dello schieramento fa parte anche la Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare III Regione Aerea, insieme ai Gonfaloni della Regione Puglia, della Provincia e della Città Metropolitana di Bari, ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, ai Labari ed ai Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Alle spalle del Battaglione di formazione, nell’area verde della Caserma, faranno da sfondo alcune sculture dedicate ad eroici Carabinieri legati alla Puglia, appena realizzate dal Prof. Mauro Antonio Mezzina e dai suoi allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bari, Rossella Antezza e Davide Morrone.

Nel corso della cerimonia il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” consegnerà alcuni riconoscimenti a 14 militari distintisi in delicate operazioni di servizio e premierà anche 4 Comandanti di Stazione che si sono fatti particolarmente apprezzare nel compimento della loro quotidiana attività istituzionale (in allegato l’elenco dei militari premiandi con le rispettive motivazioni).

L’evento vuole essere anche un’occasione per illustrare le attività istituzionali svolte e volgere lo sguardo verso le prossime sfide dei Carabinieri di Puglia.

Numerose sono le iniziative avviate soprattutto con i giovani con i quali sono stati organizzati centinaia di incontri presso le scuole e le caserme.

Con alcuni istituti o centri parrocchiali sono stati avviati progetti articolati di legalità con diverse attività e ripetuti colloqui durante i quali i ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimere liberamente il loro pensiero e discutere degli argomenti ritenuti più interessati.

Per festeggiare il loro 205° compleanno e rinsaldare un legame con la città di Bari i Carabinieri hanno avviato, dal 1 giugno, alcune iniziative che saranno attive fino all’8 giugno p.v.

In particolare, in Piazza Umberto è stato allestito uno stand ove sono esposti un sidecar risalente all’epoca della 2^ Guerra Mondiale; una Moto Ducati, con colori d’Istituto del Nucleo Radiomobile di Bari; un simulatore di guida ed un tappeto per la simulazione di guida in stato di ebbrezza, in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti ed in condizioni di stanchezza fisica, messi a disposizione dall’A.C.I., sede di Bari.

Inoltre, presso il Salone San Nicola del palazzo sede della Camera di Commercio sono esposte 15 uniformi storiche indossate in questi 205 anni.

Infine, alcuni negozi di Via Sparano, Via Melo e Corso Vittorio Emanuele hanno aderito con entusiasmo ai festeggiamenti per i 205 anni di storia dell’Arma dei Carabinieri addobbando le vetrine con una Grande Uniforme Speciale dell’Arma, una del 1800, una della II Guerra Mondiale, una da Carabiniere di Quartiere e una da Corazziere.