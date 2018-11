Happy Casa Brindisi-Red October Cantù, Revivre Axopower Milano-Bcc Castellana Grotte, il calcio di serie D

Nella quarta serie spiccano Acireale-Bari e Fasano-Taranto. Ieri Savoia-Audace Cerignola 0-2, pugliesi momentaneamente in testa alla classifica del girone H

Alle 19 si gioca Happy Casa Brindisi-Red October Cantù, per la quinta giornata del campionato di serie A di basket maschile. I pugliesi hanno l’obiettivo di raggiungere in classifica, a quota 6, proprio i lombardi e attestarsi nella parte migliore della graduatoria.

Per il volley maschile di serie A, quarta giornata, altra lombarda sulla strada di una pugliese. Stavolta in trasferta. Revivre Axopower Milano-Bcc Castellana Grotte, inizio ore 18. I pugliesi devono smuoversi da quota 1 in classifica.

Per il calcio, ieri in serie B si è giocata Foggia-Brescia 2-2. Due volte in vantaggio i rossoneri, si sono fatti recuperare.

Serie C girone C: ieri Catanzaro-Bisceglie 1-1 e Vibonese Virtus Francavilla Fontana 5-0.

Ieri anche Savoia-Audace Cerignola 0-2 per la serie D girone H. I pugliesi sono momentaneamente in testa alla classifica.

SERIE D ottava giornata ore 14,30

girone H

Città di Fasano-Taranto

Fidelis Andria-Pomigliano ore 16

Gelbison-Granata

Gravina in Puglia-Az Picerno ore 15,30

Nardò-Francavilla in Sinni ore 15

Nola-Bitonto

Sarnese-Città di Gragnano ore 15

Team Altamura-Sorrento

Savoia-Audace Cerignola 0-2

girone I

Castrovillari-Sancataldese

Città di Acireale-Bari

Città di Gela-Roccella

Città di Messina-Rotonda

Igea Virtus-Marsala

Locri–Messina

Palmese-Troina

Portici-Nocerina

Turris-Cittanovese