I sindaci di Bitonto e Cerveteri vincono la sfida dei fornelli

È stata una vittoria, ai fornelli, di Italia in Comune. Infatti i due primi cittadini che si sono aggiudicati la sfida di Capurso svolrasi ieri sera fanno capo a quel movimento. Che ha inviato il comunicato di seguito:

Italia in Comune vince ‘Sindaci ai fornelli 2018’. Il duo formato da Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, e Alessio Pascucci, ospite speciale da Cerveteri, si è, infatti, aggiudicato la vittoria della manifestazione che, da sei anni, si svolge a Capurso, con un piatto denominato ‘carbonara fusion’, ovvero un mix tra un piatto tipico del Lazio che si è ‘aperto’ alle contaminazioni pugliesi.

Ma Italia in Comune che ha proprio in Pascucci uno dei suoi leader nazionali, registra anche un altro primato: dei dieci sindaci in gara nella kermesse che, appunto, vede sfidarsi in cucina gli amministratori locali, ben tre erano quelli appartenenti al partito di nuova formazione. Oltre ad Abbaticchio e a Pascucci, infatti, alla competizione partecipava anche Michele Longo, Primo Cittadino di Alberobello.

Per tale motivo, già prima della incoronazione dei vincitori, Abbaticchio aveva scherzosamente commentato dicendo che “Italia in Comune vince la serata, quantomeno per le presenze”. I giudici hanno, poi, confermato con il reale verdetto, ‘incoronando’ i due amministratori del partito vincitori dell’edizione 2018. “A vincere realmente- è stato il commento più serio del sindaco, al termine della manifestazione- è questa bella immagine di promozione dei nostri prodotti e di valorizzazione delle nostre tipicità locali che è il reale senso di serate come questa”.