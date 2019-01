Università di Bari, short master in Digital reputation management

Di seguito il comunicato:

Sino al 18 Gennaio sono aperte le iscrizioni allo Short Master in “Digital Reputation Management: come gestire e promuovere la reputazione on-line” organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Direttore dello Short Master universitario e suo fondatore un nostro concittadino il prof. Alberto Fornasari, docente di Pedagogia Sperimentale e Delegato del Rettore.

Abbiamo chiesto al prof. Fornasari come mai sia nato un percorso di alta formazione proprio su questo tema: “mai come oggi, ci spiega il professore, la gestione della reputazione è importante per un’azienda, una pubblica amministrazione, uno studio professionale; il mondo digitale collassa le dimensioni tradizionali del tempo e dello spazio, la velocità di diffusione delle critiche rischia di annullare qualsiasi difesa, la risposta maldestra ad una crisi può rivelarsi estremamente costosa. Una buona proiezione pubblica produce un vantaggio competitivo, solido e duraturo. Per una efficace gestione della reputazione on-line non è sufficiente conoscere e utilizzare le soluzioni tecniche di SEO, SEM o Social CRM; è necessaria una strategia di comunicazione complessiva e consapevole. A partire dai processi semiotici coinvolti nella reputazione. La reputazione come strategia permanente di marketing, il rapporto tra reputation e digital marketing, e quali competenze debba possedere un digital reputation manager in un mondo economico in cui la pubblicità nelle sue forme tradizionali perde terreno mentre la digital reputation diventa essenziale per la sopravvivenza di un brand sono temi che verrao trattati nel nostro short master. Si approfondiranno gli strumenti di Sentiment Analysis, Data e Opinion Mining, la valutazione degli Influencer e dei processi di Social Intelligence oltre che degli strumenti per il Censimento dei Rischi Reputazionali. L’avvento del web ha cambiato i paradigmi di base della comunicazione. Non c’è più un soggetto emittente che parla a migliaia di destinatari passivi, ma si affaccia un modello molti a molti , intrecciato, stimolante ma pericoloso.

Il “far fare” o il “far credere” del marketing tradizionale non funziona più bene perché la tecnologia rende facili i confronti; l’abuso che si è fatto della pubblicità, in ogni segmento della vita, installa nel destinatario un senso di diffidenza marcato.

E il motto andato in voga negli anni 80 e 90 del “purchè se ne parli” oggi non è più concesso.

Oggi è bene “purchè se ne parli bene” oppure è il disastro della reputazione innescando un effetto domino che può risultare estremamente dannoso per i brand (vedi il caso italiano della Moncler- società di piumini d’oca e abbigliamento con un fatturato nel 2013 pari a 93 milioni di euro denunciata attraverso una trasmissione italiana per la feroce ed illegale pratica della spiumatura che ha avuto gravi ripercussioni sul brand). Da qui la necessità, in una fase storica nella quale l’Università collabora strettamente con il tessuto produttivo di un territorio per gli aspetti dell’ alta formazione e quindi per l’acquisizione di quelle competenze specifiche che rendano le nostre risorse umane efficaci nel mercato globale.

Uno short master, giunto alla sua terza edizione e che ha riscontrato un grande successo tra i partecipanti, teso alla creazione di competenze per i nuovi profili lavorativi richiesti da aziende, pubblica amministrazione, cooperative sociali, onlus, studi professionali, scuole. Un programma executive, con lezioni il sabato mattina che si svolgeranno attraverso una didattica laboratoriale e casi di studio. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari specializzati nel settore con consolidata esperienza di formazione, da Digital Reputation Manager e Esperti di rilevanza nazionale ( Microsoft,

Ernst & Young, Deloitte & Touche Business Consulting, AICA, ecc.).

Le iscrizioni sono aperte sino al 18 Gennaio. Gli iscritti che lo vorranno potranno conseguire la certificazione “IT Security” dell’A.I.C.A.(Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico).

https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short master/2018-2019/Digital-reputation.

Le lezioni inizieranno sabato 9 Febbraio a Bari dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e si susseguiranno per altri 7 sabato mattina. Il corso si struttura su 32 ore di didattica in presenza e le restanti di studio individuale; viene rilasciato dall’Università un’attestato di frequenza con la certificazione delle competenze acquisite e 4 crediti formativi per gli usi di legge.

Il Costo dello short master, aperto anche a diplomati e studenti universitari in corso di studi, è pari a 350,00 euro (quota short master) + 4,13 di assicurazione +16,00 di imposta di bollo +54,00 di iscrizione.

Per ulteriori info si può scrivere al seguente indirizzo mail: digitalreputation.uniba@gmail.com o contattando il Direttore (alberto.fornasari@uniba.it) o chiamando il 3809062763.

Questo il link al quale collegarsi per poter procedere all’iscrizione on-line:

