“Le spose di Sofia”, l’azienda salentina acquisita da Maison Signore: diventa “Sofia haute couture”

Di seguito un comunicato diffuso da Maison Signore:

Continua la crescita di Maison Signore anche attraverso le acquisizioni, anche stavolta in terra pugliese. L’ultima operazione si chiama “Le Spose di Sofia”, azienda leccese famosa ed apprezzata per il prodotto di qualità tutto made in Italy, con una capillare penetrazione nel mercato nazionale.

A seguito della possibile chiusura dell’azienda o vendita a player internazionali del settore, Maison Signore ha rilevato l’impresa, assicurando così continuità di lavoro ai 20 dipendenti ed a tutto l’indotto.

L’azienda, guidata dall’amministratore Gino Signore si avvia a rilanciarla dopo aver operato un restyling del brand che diventa “Sofia Haute Couture” e della linea, resa più attuale e fashion oriented.

“Con l’acquisizione della Spose di Sofia- dichiara l’amministratore di Maison Signore Gino Signore – aggiungiamo un’ulteriore tassello alla nostra strategia di crescita per linee interne ed esterne: stiamo sviluppando sempre di più le nostre attività di internazionalizzazione e di crescita nei nostri mercati di riferimento sempre mantenendo salda la nostra presenza nel mercato domestico e parallelamente stiamo valutando ulteriori realtà produttive ed ulteriori brand del nostro made in Italy, artigianale e di alta qualità, da acquisire.

La nuova collezione è frutto di una selezione accurata dei migliori materiali, con abiti realizzati esclusivamente nei laboratori aziendali e realizzati su misura in modo da poter esaudire i desideri e soddisfare le esigenze di ogni sposa”.

Per Maison Signore, azienda capace di conquistare la leadership di settore nella produzione artigianale di abiti da sposa, continua così un’espansione che va di pari passo con la salvaguardia del made in Italy, in particolar modo se prodotto al Sud. In Puglia, nel 2017, Maison Signore ha già rilevato lo storico brand Giovanna Sbiroli, da oltre mezzo secolo icona nel mondo dell’alta moda sposa, aprendo un’unità produttiva a Putignano, capitale del bridal dove si realizza più del 40% della produzione italiana del settore.

“Con Sofia Haute Couture – dichiara il direttore creativo di Maison Signore Vittoria Foraboschi – in piena coerenza con lo stile dei brand di Maison Signore, la qualità italiana, fatta di materie prima d’eccellenza ma anche di eleganza e di stile, si propone alla portata di un vasto pubblico, con un grande assortimento di abiti meravigliosi che fasciano le silhouette esaltandone la femminilità. I modelli spaziano tra volumi ampi e forme sinuose e avvolgenti, per abiti dalla vestibilità essenziale e sofisticata: lavorazioni in pizzo si alternano a tessuti lasciati nudi, sobri, resi unici dal taglio e dalle linee.”

Maison Signore

Più di quaranta anni di attività nel mondo del bridal fashion, più di duemila metri quadrati di showroom tra gli Atelier di Napoli, Aversa e Caserta, quattro collezioni e più di quattrocento modelli diversi di abiti da sposa ogni anno: sono alcuni dei numeri di Maison Signore. (www.maisonsignore.it)

Fin dal 2014 l’azienda ha arricchito la sua proposta aggiungendo alle collezioni Signore Excellence e Victoria F, che hanno reso celebre e portato al successo la Maison, e la collezione “Seduction” per le spose che osano anche nel giorno del proprio matrimonio e non vogliono passare inosservate.

Gli abiti di Maison Signore sono interamente Made in Italy e realizzati rigorosamente a mano da sarte e ricamatrici esperte. Tra i punti di forza dell’azienda, la personalizzazione del prodotto: a richiesta, tessuti, materiali e pietre preziose possono essere scelti dalle clienti.

Maison Signore è così diventata un punto di rifermento nel settore ed oggi i suoi abiti sono nei più importanti showroom italiani, degli Stati Uniti e del Far East. Tra i successi più recenti, il trunk show di Maison Signore da Kleinfeld a New York, il tempio dell’alta moda sposa degli Usa ha dedicato più di una settimana alla Maison, che ha presentato in anteprima assoluta le nuove collezioni e ha fatto conoscere alle esigenti spose americane il design, l’artigianalità e la professionalità italiana, che la caratterizzano come un unicum nel suo campo di attività.

Per le future spose, affidarsi alla Maison Signore vuol dire, non solo indossare un abito esclusivo, ma anche ricevere una consulenza stilistica completa, mirata a rendere il proprio matrimonio un evento indimenticabile.