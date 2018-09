Taranto, pronto soccorso: “pazienti in barella o sedia a rotelle, nel corridoio”

Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, consigliere regionale della Puglia:

Continuano le situazioni di disagio al Pronto Soccorso di Taranto, oggi l’ennesima.

Questa mattina purtroppo mi sono giunte numerose segnalazioni, racconti, corredati da immagini e foto da parte di pazienti, di parenti di pazienti, degli operatori stessi, che testimoniavano la totale confusione che regnava nel presidio, a causa del sovraffollamento.

Una sofferenza amplificata per i cittadini accorsi per le cure ed un enorme carico di lavoro per gli operatori sanitari che ci confermano quello che andiamo dicendo esattamente da due anni, da quando nell’estate del 2016 il Direttore Generale dell’Asl di Taranto,d’accordo con il Presidente/Assessore Michele Emiliano decisero di chiudere i Pronto Soccorso del “Moscati” e del “San Marco” di Grottaglie. Proprio pochissimi giorni fa siamo ritornati di nuovo su questo tema dicendo come si possono aprire e del perché si devono riaprire i due Pronto Soccorso chiusi in provincia di Taranto, perchè la situazione è insostenibile, ai limiti dell’indecenza.

Le immagini di questa mattina, che ci parlano di una giornata scioccante, con i pazienti in barella o in sedia a rotelle ammassati nei corridoi e negli ambienti interni al P.S. sono davvero molto forti, e così davvero non si può più andare avanti. Chiediamo un atto di coscienza al presidente Michele Emiliano per riaprire questi due Pronto Soccorso. Non divulgheremo le immagini per rispetto della privacy, ma è davvero inquietante quello che in queste ore si è vissuto al Santissima Annunziata di Taranto.