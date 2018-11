Martina Franca: asini sbranati da lupi

Confagricoltura lancia l’allarme e chiede al governo ed alla Regione Puglia di adottare misure per arginare il fenomeno che provoca ingenti danni agli allevatori. La richiesta è di mettere in atto un abbattimento programmato e controllato dei lupi. La scorsa notte, in un’azienda zootecnica di Martina Franca, asini sbranati.