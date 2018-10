Festa dei nonni, iniziative anche in Puglia

La festa de nonni, da diversi anni in qua, è divenuta ormai una tradizione il 2 ottobre. Paradossalmente è di più “giovane” istituzione rispetto a quelle per mamma e papà ma è ovviamente di pari importanza perché celebra la terza età che cresce, con sempre maggiore impegno, nipotini e nipotoni (e sostiene spesso anche i figli, in un periodo di considerevoli difficoltà come quello attuale). Molte manifestazioni pubbliche oggi, ovunque: anche in Puglia, naturalmente. Fra le tante citiamo quella di Locorotondo, locandina di seguito.