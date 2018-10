Bari: “Destinazione Australia”, oggi

Per presentare la missione "Business to business" in programma fra un mese a Sidney

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Presentare alle PMI del territorio che operano nei mercati internazionali le opportunità del mercato australiano; è questo l’obiettivo che si prefigge l’incontro ‘Destinazione Australia. Commercialisti e imprese verso i mercati esteri’ in programma a Bari nel padiglione Regione Puglia n°152 della Fiera del Levante martedì 2 ottobre a cominciare dalle ore 9.

L’incontro, promosso dall’ Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti, in collaborazione con Confindustria Bari e BAT, Ordine dei Commercialisti di Bari e Regione Puglia, è la quarta tappa di un road show che sta toccando diverse città italiane per presentare la missione ‘Business to business’ a Sidney dal 3 al 10 novembre che coinvolgerà imprenditori e commercialisti italiani. Fino a oggi sono oltre 80 le adesioni e, come già successo nelle missioni a New York e Dubai, la rappresentanza pugliese è la più numerosa.

“I commercialisti – anticipa Elbano de Nuccio, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, organizzatore dell’iniziativa – sono ormai parte attiva nel processo di internazionalizzazione di quelle imprese vocate a operare a livello globale. Il nostro obiettivo è fornire un supporto a chi, professionista o imprenditore, si appresta a internazionalizzare l’impresa, propria o del proprio cliente. L’analisi delle strategie per un inserimento efficace nei mercati esteri non può prescindere dall’analisi delle dinamiche interne ed esterne all’azienda e dallo studio di ogni specifico mercato estero di riferimento. Con le nostre competenze al servizio del grande spirito d’iniziativa delle aziende pugliesi, che possono ancora candidarsi ‘last minute’, stiamo favorendo processi di internazionalizzazione verso paesi finora poco esplorati”.