Appello all’ambasciata Usa per le cure al 37enne militare di San Severo

Giampiero Saglimbene è in servizio fra i Lancieri, in Friuli. Il militare 37enne è di San Severo. Il sarcoma di cui è affetto è particolarmente raro, meno di duecento casi in tutto il mondo. Questa forma di cancro può essere curata solo negli Stati uniti d’America. Occorrono seicentomila euro. La raccolta fondi ha portato finora a circa metà della somma. Ora c’è anche un appello, da parte del parlamentare calabrese Siclari, che si è rivolto all’ambasciata statunitense in Italia.