Martina Franca: mostra Andy Warhol, il sostegno dei commercianti del centro storico

Di seguito un comunicato diffuso dai commercianti del centro storico di Martina Franca:

I commercianti del centro storico tornano a supportare la città attraverso la cultura. L’associazione volontaria commercianti del centro storico di Martina Franca, che conta l’adesione di ben 53 attività commerciali, ha deciso di sostenere la mostra di Andy Warhol, come avvenuto lo scorso anno con la mostra di Picasso, con una cartellonistica speciale sparsa per vicoli e vicoletti della parte antica della città. Sarà allestita, da maggio a novembre, una nuova mostra diffusa su più Comuni, promossa dalle rete di imprese “Puglia micexperience”, che stavolta renderà omaggio al genio creativo di Warhol, figura predominante del movimento della Pop art. I commercianti del centro storico hanno deciso di donare alla città, autofinanziando l’iniziativa, delle targhe con pensieri, aforismi o aneddoti sull’artista statunitense, che saranno affissi lungo l’itinerario che va da piazza XX Settembre a piazza Garibaldi. Sarà utilizzata una grafica ufficiale in linea con quella dell’evento. Inoltre, ogni commerciante esporrà nelle proprie vetrine o nelle attività commerciali un’opera dedicata all’evento e realizzata dagli studenti del liceo artistico “Calò”.

Con questa azione si vuole dare più forza all’evento, cercando di fare sistema con la cultura e con le iniziative belle capaci da dare un valore aggiunto al turismo. Nonostante a qualcuno non sia piaciuto l’iniziativa similare condotta lo scorso anno per Picasso, l’associazione volontaria dei commercianti continua ad essere dell’opinione che rafforzare l’arredo urbano con una linea coerente agli eventi sia una scelta vincente. E non è un caso che quest’anno ogni iniziativa sarà coordinata e studiata insieme all’ufficio marketing dei curatori della mostra, con una comunicazione globale che includerà anche una segnalazione sul sito ufficiale warholpuglia.it, dove sarà consultabile una mappa cittadina con la segnalazione degli esercizi commerciali che ospiteranno le creazioni degli studenti.