Locorotondo: consiglio permanente di confronto, oggi nel centro storico

Per organizzare la località in vista del periodo turistico estivo

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Locorotondo:

Il Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini questa volta si dà appuntamento nel centro storico. Giovedì 2 maggio alle ore 19.30 in piazza Vittorio Emanuele II il CPdC incontrerà i residenti della zona Arancione, quella del centro storico appunto.

Questo organo consultivo, a supporto dell’operato dell’Amministrazione Comunale, dà voce al mondo sociale, associativo e lavorativo di Locorotondo attraverso i vari rappresentanti che lo compongono, e viene consultato in merito alle decisioni importanti verso cui l’Amministrazione Comunale intende procedere.

Considerata l’avvicinarsi dell’estate e l’avvio dell’area pedonale, il CPdC intende incontrare i cittadini di questa zona per gestire al meglio la presenza di turisti e visitatori nel corso dell’estate.

«Assieme al Consiglio Permanente di Confronto, al Sindaco e alla maggioranza vogliamo incontrare gli abitanti del centro storico con i commercianti prima dell’arrivo graditissimo e auspicabile di migliaia di turisti – ha commentato Paolo Giacovelli presidente del Consiglio Permanente di Confronto – La stagione estiva è alle porte e per certi versi è già cominciata con l’arrivo di tour operators e visitatori occasionali, incantati dal nostro magnifico borgo. Non dobbiamo farci cogliere impreparati e soprattutto dobbiamo cercare di superare e risolvere le divergenze tra movida e vita quotidiana. L’unica soluzione per crescere è il dialogo tra tutti gli attori coinvolti. Pertanto con il Consiglio Permanete di Confronto vi do appuntamento al 2 maggio per il quinto incontro in tour con il centro storico».

L’incontro si svolgerà giovedì 2 maggio in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 19,30.