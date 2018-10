Laura Pausini stasera in concerto a Bari

“Fatti sentire worldwide tour”. Laura Pausini, con il suo concerto, arriva a Bari. Stasera al palaFlorio l’attesa esibizione della cantante romagnola, italiana famosa nel mondo. “Fatti sentire” è il tredicesimo album di inediti di Laura Pausini.

Di seguito la scaletta del concerto:

Non è detto

E.STA.A.TE

Primavera in anticipo / La mia risposta / Le cose che vivi

Frasi a metà

Incancellabile

Simili

Il coraggio di andare

Resta in ascolto

Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / La solitudine

Fantastico (Fai quello che sei)

Sorry / Shape of You / Can’t Stop the Feeling! (medley coristi)

La soluzione

Come se non fosse stato mai amore

L’ultima cosa che ti devo / Ho creduto a me / Il caso è chiuso / Un’emergenza d’amore

Tra te e il mare

E ritorno da te

Le due finestre

Limpido / Benvenuto / Un progetto di vita comune / Strani amori / Non c’è

Vivimi

Una storia che vale / Benedetta passione / Io canto

Nuevo

Invece no