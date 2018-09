Carosino-San Giorgio Ionico: “Km. 0”, oggi

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

L’estate sta finendo??? No!!!

Qui da noi la vera estate inizia a Settembre, quando nell’aria si respira il fresco profumo del mosto della vendemmia, mentre il cielo ed il mare sprigionano il massimo splendore.

Quest’anno i comuni di San Giorgio Jonico e di Carosino hanno deciso di festeggiare insieme l’inizio di questo periodo che rende la Puglia una delle più invitanti mete per il turismo settembrino.

Pertanto, Sabato 1 Settembre 2018, i Sindaci dei suddetti comuni, in collaborazione con le rispettive Pro Loco, promuoveranno un evento dal titolo “KM. ZERO” che avrà luogo sul viale di collegamento tra i due comuni, Via Salvo d’Acquisto – Corso Umberto.

Il titolo “KM. ZERO”, metaforicamente, rappresenta non solo il punto d’incontro dei due comuni, ovvero un tratto di suolo confinante su cui si realizzerà l’evento, ma anche e soprattutto il punto di partenza di un percorso di collaborazione attiva.

“KM. ZERO” è la prima iniziativa nel suo genere che si fonda sulla volontà di fare rete e di puntare a precisi obiettivi di crescita territoriale ampiamente condivisi.

Un accurato allestimento Street Food e due concerti di qualità saranno il fulcro dell’evento intorno a cui ruoteranno diverse attività collaterali.

Programma:

– ore 19:00: Convegno “La Coesione Territoriale per lo Sviluppo Locale” presso il Palazzo Ducale D’Ayala Valva di Carosino; interverranno:

• Il Sindaco di San Giorgio Jonico, Cosimo Fabbiano;

• Il Sindaco di Carosino, Arcangelo Sapio;

• Il Presidente U.N.P.L.I. Puglia, Rocco Lauciello;

• Il Presidente GAL Magna Grecia, Luca Lazzaro;

• Il Presidente Unione Comuni Montedoro, Vito Antonio Punzi.

– ore 21:00: Spettacolo musicale di pizzica salentina con il gruppo “Kardiamundi” di Parabita (LE);

– ore 23:00: Spettacolo musicale con il gruppo “Nitrophoska Band”.

