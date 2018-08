Polignano a Mare: Il mercato della contadina, dal pomeriggio

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

A partire dalle ore 17,00 di mercoledì 1° agosto 2018, su Via Sarnelli in corrispondenza di Piazza Aldo Moro, il Mercato della Contadina di Campagna Amica tingerà di rosa il paese che ha dato i natali a Domenico Modugno, da molti ricordato come ‘Mr Volare’. Le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa della Puglia mostreranno ai turisti che affollano una delle mete più ambite delle vacanze 2018 tutto il bello e il buono del cibo a Km0. Degustazioni di olio, vino, sottoli, ricette casalinghe e consigli utili a base di frutta fresca per combattere il caldo estivo saranno al centro di una intera serata al Mercato della Contadina.

A partire dalle ore 20,00 spazio allo street food con le agrichef Floriana Fanizza e Rita Esposito che prepareranno il famoso ‘panzerotto’ pugliese e bruschette e crostoni in tutte le salse.

Spazio anche alla bellezza al Mercato della Contadina a Polignano a Mare – aggiunge Coldiretti Donne Impresa Puglia – con le creme per il viso, il corpo ed il contorno occhi a base di olio EVO, maschere a base di miele e caramelle per i più piccini, agribomboniere per tutte le occasioni.

La vendita diretta è donna, così come l’agriturismo – dice Coldiretti Puglia – dove le donne rappresentano circa il 46% del totale e sono in continuo aumento, rappresentando una risorsa importante che conferma scelte di vita e di alta professionalità. Sono il filo che unisce tradizione e innovazione, la famiglia con l’imprenditoria femminile. L’aumento del numero delle donne ai vertici delle aziende agrituristiche o impegnate nella vendita diretta, come dimostrato dalla grande partecipazione a Mercati, Agriturismi e Botteghe Italiane, fotografa la capacità delle imprenditrici di affacciarsi in modo concreto e nuovo all’agricoltura multifunzionale.

Alle ore 16,00 saranno le telecamere dei Rai1 a immortalare l’evento durante l’appuntamento quotidiano de ‘La Vita in Diretta’.