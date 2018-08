Di seguito il comunicato Svimez:

La crescita dell’economia meridionale nel triennio 2015-2017 ha

solo parzialmente recuperato il patrimonio economico e anche sociale

disperso dalla crisi nel Sud. Ripresa trainata dagli investimenti

privati, manca il contributo della spesa pubblica. Forte disomogeneità

tra le regioni del Mezzogiorno: nel 2017, Calabria, Sardegna e

Campania registrano il più alto tasso di sviluppo. Più occupazione ma

debole e precaria. L’ampliamento del disagio sociale, tra famiglie in

povertà assoluta e lavoratori poveri. Nuovo dualismo demografico:

meno giovani, meno Sud. La limitazione dei diritti di cittadinanza, il

divario nei servizi pubblici.

PIL SUD 2017 +1,4% – Nel 2017 il Mezzogiorno ha proseguito la lenta

ripresa ma in un contesto di grande incertezza rischia di frenare. Il PIL è

aumentato al Sud dell’1,4%, rispetto allo 0,8% del 2016. Ciò grazie al

forte recupero del settore manifatturiero (5,8%), in particolare nelle attività

legate ai consumi, e, in misura minore, delle costruzioni (1,7%). La

crescita è stata solo marginalmente superiore nel Centro-Nord (+1,5%).

RIPRESA TRAINATA DA INVESTIMENTI PRIVATI – Gli

investimenti privati nel Mezzogiorno sono cresciuti del 3,9%,

consolidando la ripresa dell’anno precedente: l’incremento è stato

lievemente superiore a quello del Centro-Nord (+3,7%). La crescita degli

investimenti al Sud ha riguardato tutti i settori. Ma rispetto ai livelli pre2

crisi, gli investimenti fissi lordi sono cumulativamente nel Mezzogiorno

ancora inferiori del -31,6% (ben maggiore rispetto al Centro-Nord, -20%).

Preoccupante, invece, la contrazione della spesa pubblica corrente nel

periodo 2008-2017, -7,1% nel Mezzogiorno, mentre è cresciuta dello 0,5%

nel resto del Paese.

FORTE DISOMOGENEITA’ DELLA RIPRESA NELLE REGIONI –

Il triennio di ripresa 2015-2017 conferma che la recessione è ormai alle

spalle per tutte le regioni italiane, e tuttavia gli andamenti sono alquanto

differenziati. Il grado di disomogeneità, sul piano regionale e settoriale, è

estremamente elevato nel Mezzogiorno. Nel 2017, Calabria, Sardegna e

Campania sono le regioni meridionali che fanno registrare il più alto tasso

di sviluppo, rispettivamente +2%, +1,9% e +1,8%. Si tratta di variazioni

del PIL comunque più contenute rispetto alle regioni del Centro-Nord, se

confrontate al +2,6% della Valle d’Aosta, al +2,5% del Trentino Alto

Adige, al +2,2% della Lombardia.

In Calabria, la regione che l’anno scorso ha fatto segnare la più

significativa accelerazione della crescita, nel periodo 2015-2017 sono state

soprattutto le costruzioni a trainare la ripresa (+12% nel triennio), grazie

anche alle opere pubbliche realizzate con i fondi europei, seguite

dall’agricoltura (+7,9%) e dall’industria in senso stretto (+6,9%). Molto

più modesto nell’ultimo triennio l’andamento dei servizi (+2,9%).

La Sardegna, uscita con qualche incertezza dalla fase recessiva

rispetto al resto delle regioni meridionali, dopo l’andamento negativo del

prodotto nel 2016 (-0,6%), ha fatto registrare nel 2017 un significativo

+1,9%. Nel triennio 2015-2017 è stata soprattutto l’industria in senso

stretto a marcare un andamento decisamente positivo (+12,9%), mentre le

costruzioni si attestano su un +3,1% e i servizi su +3%. Va, invece,

decisamente male l’agricoltura, che segna -4,2% nel triennio.

In Campania, dopo la revisione dell’andamento del PIL del 2016

(che scende da +2,4% a +1,5%), il 2017 è stato un anno in cui il prodotto 3

lordo ha continuato a crescere dell’1,8%, confermando nel triennio di

ripresa un importante dinamismo. Nella regione sono andate molto bene le

costruzioni (+16,5% nel 2015-2017), spinte dalle infrastrutture finanziate

con i fondi europei, ma anche l’industria in senso stretto prosegue la sua

corsa (+8,9% negli ultimi tre anni), grazie soprattutto alla spinta dei

Contratti di Sviluppo, gran parte dei quali ha riguardato proprio la

Campania. I servizi fanno segnare nel triennio un più modesto +3,7%, per

merito in particolare del turismo. Mentre l’agricoltura va in controtendenza

e accusa una flessione tra 2015 e 2017 pari a -1,3%.

La Puglia, che nel 2016 aveva molto frenato (+0,2%) rispetto al

positivo andamento del 2015 (+1%), rialza la testa e il PIL regionale nel

2017 si attesta a +1,6%. Merito, in particolare, dell’industria delle

costruzioni, anche in questo caso trainata dalla spesa dei fondi europei per

le opere pubbliche (+11,5%), ma anche da un’intonazione positiva

dell’industria in senso stretto (+9,4%). L’agricoltura pugliese, pur con i

problemi che ha vissuto e che continua ad avere, fa registrare una

performance positiva (+4% nel triennio) mentre sono sostanzialmente

stazionari i servizi, che registrano un modesto +0,7%.

L’Abruzzo rialza la testa, nel 2017, con un PIL che cresce dell’1,2%:

aveva fatto registrate appena +0,3% nel 2015 e +0,2% nel 2016. La ripresa

è dovuta soprattutto all’agricoltura (+9% nel triennio), e in parte anche

all’industria in senso stretto (+3,8%). I servizi segnano un più modesto

incremento del +2%, mentre le costruzioni, in controtendenza rispetto al

resto del Sud, vanno male: la loro performance tra il 2015 e il 2017 è

negativa, -14,5%.

La Basilicata si attesta su un incremento del PIL modesto, +0,7% nel

2017, dopo la forte accelerazione della crescita negli anni scorsi:

addirittura +8,9% nel 2015, +1,3% nel 2016. Va notato che l’industria

lucana è in forte ripresa già dal 2014 e continua a trainare l’economia

regionale, sia pure con intensità diverse, nel triennio, al termine del quale

registra una performance molto positiva (+47% nel 205-2017). Nel

periodo, vanno bene anche le costruzioni (+18,3%) mentre sia i servizi (-4

1,3% nel triennio) che l’agricoltura (-1,2%) appaiono in controtendenza

rispetto al resto dell’economia meridionale.

La Sicilia, invece, fa segnare un rallentamento della crescita, +0,4%

nel 2017, dopo aver registrato un aumento del PIL dell’1% nel 2016 e

dello 0,9% nel 2015. Nell’Isola l’industria in senso stretto fa segnare nel

triennio di ripresa una performance importante (+14,1%), anche

l’agricoltura fa registrare un andamento complessivamente positivo (+2%)

e così i servizi (+1,6%). A frenare l’andamento dell’economia siciliana,

così come in Abruzzo, è il settore delle costruzioni che fa segnare il -6,3%

nel periodo 2015-2017.

L’unica regione meridionale che nel 2017 ha fatto registrare un

andamento negativo del PIL è il Molise, -0,1%, che, era cresciuto

dell’1,3% nel 2015 e dell’1,1% nel 2016. L’economia del Molise è stata

sostenuta nel 2015-2017 dalle costruzioni (+26,4%), ma l’industria in

senso stretto fa registrare una performance particolarmente negativa (-

7,4%). I servizi nel triennio registrano un +2%, mentre langue l’agricoltura

(+0,4%).

PREVISIONI 2018 E 2019: RISCHIO FRENATA SENZA

POLITICHE ADEGUATE – In base alle previsioni elaborate dalla

SVIMEZ, nel 2018, il PIL del Centro-Nord dovrebbe crescere dell’1,4%,

in misura maggiore di quello delle regioni del Sud +1%. I consumi totali

interni pesano sulla differente dinamica territoriale (+1,2% nel CentroNord e + 0,5% nel Sud), in particolare i consumi della P.A., che segnano

+0,5% nel Centro-Nord e -0,3% nel Mezzogiorno. Ma è soprattutto nel

2019 che si rischia un forte rallentamento dell’economia meridionale: la

crescita del prodotto sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud. In

due anni, un sostanziale dimezzamento del tasso di sviluppo. Il

rallentamento “tendenziale” dell’economia meridionale nel 2019 è stimato

dalla SVIMEZ, in un contesto di neutralità della policy, in attesa della

Nota di aggiornamento al DEF e della Legge di Bilancio. In assenza di una

politica adeguata, anche l’anno prossimo il livello degli investimenti 5

pubblici al Sud dovrebbe essere inferiore di circa 4,5 miliardi se

raffrontato al picco più recente (nel 2010). Se, invece, nel 2019 fosse

possibile recuperare per intero questo gap, favorendo in misura maggiore

gli investimenti infrastrutturali di cui il Sud ha grande bisogno, ciò darebbe

luogo a una crescita aggiuntiva di quasi un punto percentuale (+0,8%),

rispetto a quella prevista (appena un +0,7%), per cui il differenziale di

crescita tra Centro-Nord e Mezzogiorno sarebbe completamente annullato,

anzi, sarebbe il Sud a crescere di più, con beneficio per l’intero Paese.

STRETTA INTERDIPENDENZA NORD SUD – Centro-Nord e

Mezzogiorno crescono o arretrano insieme. La crescita del Mezzogiorno,

al di là della rilevanza dei fattori locali, che pure hanno una loro rilevanza,

è fortemente influenzata dall’andamento dell’economia nazionale, e

viceversa. La crescita del Centro-Nord, al di là della sua maggiore

integrazione nei mercati internazionali, è altrettanto dipendente, per

diverse ragioni, dagli andamenti del Mezzogiorno. Lo dimostra il fatto che

nel periodo 2000-2016 le due macro-aree hanno condiviso la stessa

dinamica stagnante del PIL pro capite: +1,1% in media annua. Basti

pensare che, in base ai calcoli della SVIMEZ, 20 dei 50 miliardi circa di

residuo fiscale trasferito alle regioni meridionali dal bilancio pubblico

ritornano al Centro-Nord sotto forma di domanda di beni e servizi.

IL MEZZOGIORNO CHE SOFFRE ANCORA.

UNA CITTADINANZA “LIMITATA”:

LAVORO, DISUGUAGLIANZE E DIRITTI DI CITTADINANZA

Il ritmo di crescita è del tutto insufficiente ad affrontare le

emergenze sociali nell’area. Anche nella ripresa si allargano le

disuguaglianze: aumenta l’occupazione, ma vi è una ridefinizione al

ribasso della sua struttura e della sua qualità: i giovani sono tagliati

fuori, aumentano le occupazioni a bassa qualifica e a bassa

retribuzione, pertanto la crescita dei salari risulta “frenata” e non in 6

grado di incidere su livelli di povertà crescenti, anche nelle famiglie in

cui la persona di riferimento risulta occupata. Il divario nei servizi

pubblici, la cittadinanza “limitata” connessa alla mancata garanzia di

livelli essenziali di prestazioni, incide sulla tenuta sociale dell’area e

rappresenta il primo vincolo all’espansione del tessuto produttivo.

OCCUPAZIONE IN RIPRESA, MA DEBOLE E PRECARIA – È

proseguita nel 2017, sia pur con un rallentamento a fine anno, la crescita

dell’occupazione: nel Mezzogiorno aumenta di 71 mila unità (+1,2%) e di

194 mila nel Centro-Nord (+1,2%). Ma al Sud è ancora insufficiente a

colmare il crollo dei posti lavoro avvenuto nella crisi: nella media del 2017

l’occupazione nel Mezzogiorno è di 310 mila unità inferiore al 2008,

mentre nel complesso delle regioni del Centro-Nord è superiore di 242

mila unità. Nel corso del 2017 l’incremento dell’occupazione meridionale

è dovuta quasi esclusivamente alla crescita dei contratti a termine (+61

mila, pari al +7,5%) mentre sono stazionari quelli a tempo indeterminato

(+0,2%). Vi è stata una brusca frenata di questi ultimi rispetto alla crescita

del 2,5% nel 2016, il che dimostra che stanno venendo meno gli effetti

positivi degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni al Sud.

In questi anni si è profondamente ridefinita la struttura occupazionale, a

sfavore dei giovani, testimoniata dall’invecchiamento della forza lavoro

occupata. Il dato più eclatante è il drammatico dualismo generazionale: il

saldo negativo di 310 mila occupati tra il 2008 e il 2017 al Sud è la sintesi

di una riduzione di oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni (-578

mila), di una contrazione di 212 mila occupati nella fascia adulta 35-54

anni e di una crescita concentrata quasi esclusivamente tra gli ultra 55enni

(+470 mila unità).

L’AMPLIAMENTO DEL DISAGIO SOCIALE, TRA

FAMIGLIE IN POVERTÀ ASSOLUTA E LAVORATORI POVERI

– Nel Mezzogiorno si delinea una netta cesura tra dinamica economica

che, seppur in rallentamento, ha ripreso a muoversi dopo la crisi, e una 7

dinamica sociale che tende ad escludere una quota crescente di cittadini

dal mercato del lavoro, ampliando le sacche di povertà e di disagio a nuove

fasce della popolazione. Il numero di famiglie meridionali con tutti i

componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da

362 mila a 600 mila (nel Centro-Nord sono 470 mila). Il numero di

famiglie senza alcun occupato è cresciuto anche nel 2016 e nel 2017, in

media del 2% all’anno, nonostante la crescita dell’occupazione

complessiva, a conferma del consolidarsi di aree di esclusione all’interno

del Mezzogiorno, concentrate prevalentemente nelle grandi periferie

urbane. Si tratta di sacche di crescente emarginazione e degrado sociale,

che scontano anche la debolezza dei servizi pubblici nelle aree periferiche.

Preoccupante la crescita del fenomeno dei working poors: la crescita del

lavoro a bassa retribuzione, dovuto a complessiva dequalificazione delle

occupazioni e all’esplosione del part time involontario, è una delle cause,

in particolare nel Mezzogiorno, per cui la crescita occupazionale nella

ripresa non è stata in grado di incidere su un quadro di emergenza sociale

sempre più allarmante.

NUOVO DUALISMO DEMOGRAFICO: PIÙ MORTI CHE

NATI, MENO GIOVANI, MENO SUD – Nel 2017 la popolazione

italiana ammonta a 60 milioni e 660 mila unità, in ulteriore calo di quasi

106 mila unità. È come se sparisse da un anno all’altro una città italiana di

medie dimensioni. La popolazione diminuisce malgrado aumentino gli

stranieri: nel 2017 il calo è stato di 203 mila unità a fronte di un aumento

di 97 mila stranieri residenti. Il peso demografico del Sud diminuisce ed è

ora pari al 34,2%, anche per una minore incidenza degli stranieri (nel 2017

nel Centro-Nord risiedevano 4.272 mila stranieri rispetto agli 872 mila

stranieri nel Mezzogiorno).

Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883

mila residenti: la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un

quinto laureati, il 16% dei quali si è trasferito all’estero. Quasi 800 mila

non sono tornati. Anche nel 2016, quando la ripresa economica ha 8

manifestato segni di consolidamento, si sono cancellati dal Mezzogiorno

oltre 131 mila residenti. Tra le regioni meridionali, sono la Sicilia, che

perde 9,3 mila residenti (-1,8 per mille), la Campania (-9,1 mila residenti,

per un tasso migratorio netto di -1,6 per mille) e la Puglia (-6,9 mila

residenti, per un tasso migratorio netto pari a -1,7), quelle con il saldo

migratorio più negativo

I DIRITTI DI CITTADINANZA LIMITATI AL SUD, IL

DIVARIO NEI SERVIZI PUBBLICI

– Ancora oggi al cittadino del Sud, nonostante una pressione fiscale

pari se non superiore per effetto delle addizionali locali, mancano (o sono

carenti) diritti fondamentali: in termini di vivibilità dell’ambiente locale, di

sicurezza, di adeguati standard di istruzione, di idoneità di servizi sanitari e

di cura per la persona adulta e per l’infanzia. In particolare, nel comparto

socio-assistenziale il ritardo delle regioni meridionali riguarda sia i servizi

per l’infanzia che quelli per gli anziani e per i non autosufficienti. Più in

generale, l’intero comparto sanitario presenta differenziali in termini di

prestazioni che sono al di sotto dello standard minimo nazionale come

dimostra la griglia dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle regioni

sottoposte a Piano di rientro: Molise, Puglia, Sicilia, Calabria e Campania,

sia pur con un recupero negli ultimi anni, risultano ancora inadempienti su

alcuni obiettivi fissati. I dati sulla mobilità ospedaliera interregionale

testimoniano le carenze del sistema sanitario meridionale, soprattutto in

alcuni specifici campi di specializzazione, e la lunghezza dei tempi di

attesa per i ricoveri. Le regioni che mostrano i maggiori flussi di

emigrazione sono Calabria, Campania e Sicilia, mentre attraggono malati

soprattutto la Lombardia e l’Emilia Romagna. I lunghi tempi di attesa per

le prestazioni specialistiche e ambulatoriali sono anche alla base della

crescita della spesa sostenuta dalle famiglie con il conseguente impatto sui

redditi. Strettamente collegato è il fenomeno della “povertà sanitaria”,

secondo il quale sempre più frequentemente l’insorgere di patologie gravi

costituisce una delle cause più importanti di impoverimento delle famiglie 9

italiane, soprattutto nel Sud: nelle regioni meridionali sono il 3,8% in

Campania, il 2,8% in Calabria, il 2,7% in Sicilia; all’estremo opposto

troviamo la Lombardia con lo 0,2% e lo 0,3% della Toscana.

I divari si confermano anche per quel che riguarda l’efficienza degli

uffici pubblici in termini di tempi di attesa all’anagrafe, alle ASL e agli

uffici postali. La SVIMEZ ha costruito un indice sintetico della

performance delle Pubbliche Amministrazioni nelle regioni sulla base

della qualità dei servizi pubblici forniti al cittadino nella vita quotidiana:

fatto 100 il valore della regione più efficiente (Trentino-Alto Adige)

emerge che quelle meridionali, ad eccezione della Campania che si attesta

a 61, della Sardegna a 60 e dell’Abruzzo a 53, sono al di sotto della metà:

Calabria 39, Sicilia 40, Basilicata 42, Puglia 43.

(foto home page: presentazione del rapporto, fonte Svimez)