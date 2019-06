Calcio serie C, andata della finale playout

Mezz’ora prima della finale di coppa dei campioni Liverpool-Tottenham, il fischio d’inizio dell’andata playout di serie C.

Alle 20,30 il “Porta Elisa” ospita la partita Lucchese-Bisceglie. Ritorno in Puglia l’8 giugno. La vincente rimarrà nella serie C di calcio, la perdente retrocederà in serie D.